Больше всего детей пострадали в Киевской области и Киеве, а также в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Сумской и Житомирской областях.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 165 детей, 266 детей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора Украины.

"Более 431 ребенка пострадало в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров по состоянию на утро 5 апреля 2022 года, 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"Больше всего пострадало детей в Киевской - 77, Донецкой - 78, Харьковской - 61, Черниговской - 49, Николаевской - 35, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях" , – добавили в прокуратуре.

В частности, отмечается, что 4 апреля в результате обстрела вооруженными силами России города Николаева погиб ребенок.

"Стало известно, что во время оккупации пгт Ворзель Киевской области военнослужащие страны-агрессора бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего произвели обстрел, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать - через два дня в том же подвале. Также в г. Буча Киевской области в результате одного из обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов было повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

Война против Украины: