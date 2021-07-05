Артист уже отреагировал на решение Минкульта и дал грубый комментарий по этому поводу.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев попал в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Телеведущего, как и других артистов из списка, внесли в перечень "запрещенных" по представлению Службы безопасности Украины.

Сообщение об этом появилось на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В Минкульте не сообщили, в чем причина включения Губерниева в "черный список". Однако известно, что он незаконно пересекал границу Крыма, 22 июня артист провел концерт в Севастополе.

Также в список были включены актриса Анна Пескова, режиссер Олег Джураев и актер Роман Юрченко.

Читайте также"Террористы": в Киеве разрисовали вход в магазин PUMA из-за сотрудничества с Дорном (видео)Сам Дмитрий Губерниев уже высказался о включении в "черный список" у себя в Instagram. Спортивный комментатор назвал Минкульт "министерством бескультурья", а само решение он считает "тупорылым и идиотским". Ведущий надеется, что его исключат из черного списка.

Минкульт составляет перечень "запрещенных" артистов на основании обращений СБУ, Совета нацбезопасности и обороны, а также Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Артисты, попавшие в этот список, не могут давать в Украине концерты. Помимо этого, фильм или передача с участием "запрещенного" лица теряет украинскую лицензию от Госкино.

Ранее УНИАН сообщал, что российской звезде сериала "Улицы разбитых фонарей" запретили въезд в Украину. Также артист может потерять вид с разрешением на временное проживание в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Полина Кузенко