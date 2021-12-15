Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды).

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назвала обвинения российских властей в отношении корреспондента УНИАН в Москве Романа Цимбалюка давлением и нарушение его прав.

Об этом она сообщила в Telegram.

"РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения взглядов и осуществление профессиональной деятельности", - написала Денисова.

Она напомнила, что Цимбалюк - единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

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Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел по ст. 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды).

"Также на журналиста осуществляется атака через пропагандистские СМИ, которые обвиняют его в шпионской деятельности. Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - подчеркнула Денисова.

Что предшествовало

Ранее адвокат Николай Полозов, защищавший десятки незаконно заключенных Россией украинцев, сообщил в Facebook, что он будет представлять интересы Цимбалюка.

Сам Цимбалюк, комментируя эти событие, отметил: "Поворот в моей репортёрской работе любопытный, итог - закономерный: рано или поздно они начнут грызть друг друга, но меня это не касается, ведь я не россиянин. С таким адвокатом мы всех порвём. Деньги полученные по решению ЕСПЧ будут направлены на поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационной властью".

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Автор: Антонина Доломанжи