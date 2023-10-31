Всего на оккупированной части области работает 17 "фильтрационных пунктов".

Российские оккупанты проводят "фильтрационные мероприятия" на временно оккупированных территориях. В частности, пункты "фильтрации" развернуты на оккупированной части Донецкой области.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне проверяют людей на лояльность к оккупантам. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в регионе "фильтрационным мероприятиям" подвергли более 400 тыс. жителей.

"Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и в частности пыткам", – отметили в ЦНС.

По данным сопротивления, пункты для "фильтрации" действуют в таких населенных пунктах Донецкой области: Безымянное, Бугас, Мангуш, Степановка, Успенка, Володарск, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Заречное, Снежное, Шахтерск, Мариуполь, Новоазовск, Старобешево, Донецк.

Ситуация на оккупированных территориях Донетчины

Во вторник, 31 октября, в оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Сообщалось о "прилетах" в Буденновском районе города, в результате которых возник пожар. Горели цистерны с топливом.

29 октября советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в захваченной Волновахе Донецкой области россияне убили целую семью детьми. Оккупанты расстреляли 9 человек.

Россияне внезапно признали факт убийства семьи своими военными и даже заявили, что "правоохранители" уже задержали двух подозреваемых. Сообщалось, что это российские контрактники.

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