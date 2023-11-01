31 октября в Донецке произошло масштабное возгорание цистерн с топливом.

Появился первый спутниковый снимок последствий пожара в Донецке. Соответствующее изображение железной дороги, где вчера, 31 октября, произошло масштабное возгорание цистерн с топливом, опубликовал OSINT-аналитик Брэди Африк.

На снимке видно, что на железной дороге до сих пор стоят цистерны, которые горели вчера. При этом OSINT-аналитик утверждает, что причиной якобы стал удар украинских военных.

В то же время в Вооруженных силах Украины эту информацию пока никак не прокомментировали.

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Пожар в Донецке - что известно

Во вторник, 31 октября, во временно оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. Сообщается о четырех "прилетах" по станции "Мушкетово" в Буденновском районе города.

Вследствие попадания загорелись цистерны с топливом. На видео и фото, опубликованных в СМИ, столб дыма и зарево от пламени видно за несколько километров.

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