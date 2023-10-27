Они планируют сменить руководство военкоматов на российских гастролеров.

В оккупированном Крыму люди бегут от российской мобилизации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты провалили план по мобилизации на временно захваченном полуострове. "Жители Крыма покидают полуостров, убегая от мобилизации. Военкоматы уже донесли верхушке, что план по принудительному набору местных жителей в войска оккупантов не будет выполнен", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что поэтому в Москве планируют сменить нынешнее руководство военкоматов на российских "гастролеров", то есть привезенных с территории России, и "почистить ряды", потому что подозревают местных работников в саботаже.

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Они отмечают, что мобилизация жителей оккупированных территорий на войну против Родины является международным преступлением и каждый ответственный за эти действия понесет ответственность.

Российская мобилизация: что известно

Как сообщал УНИАН, в Главном управлении разведки Минобороны отметили, что продолжается "теневая" мобилизация в России.

Представитель разведки Андрей Юсов сообщал, что речь идет о десятках тысяч в месяц людей. Власти России боятся бунта, поэтому официально не объявляют об этом.

На временно захваченной россиянами части Донбасса также не прекращается тотальная мобилизация.

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