КРАИЛ после многомесячных призывов и журналистских расследований наконец подготовила санкционный документ для согласования в правительстве

Как минимум трое граждан России, которые имеют непосредственное отношение к российской букмекерской конторе 1xBet, могут попасть в санкционные списки СНБО.

Об этом сообщает издание The Page. По его данным документ уже подготовлен и направлен на согласование в правительство. Занималась подготовкой комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ), которой уже долгое время вменяли лоббирование интересов россиян.

В список КРАИЛ, по данным The Page, попали ООО "Твоя беттинговая компания" и как минимум 3 гражданина России, которые имеют непосредственное отношение к 1xBet. Это Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин.

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Как пишет издание, для "Твоей беттинговой компании" просят 5 лет санкций, а вот для россиян-учредителей 1xBet – по 10 лет каждому.

Вместе с тем глава КРАИЛ Иван Рудый в комментарии изданию не опроверг и не подтвердил наличие такого санкционного списка. В пресс-службе комиссии объяснили это чувствительностью информации.

Стоит заметить, что россиянин Борис Баум, которого связывают с головой КРАИЛ, раньше заявлял, что многочисленные расследования (в частности детальное расследование украинского информационно-разведывательного сообщества InformNapalm), которые доказывали российское происхождение 1xBet и опасность ее деятельности в Украине, является лишь черным пиаром против комиссии.

Напомним, КРАИЛ предоставила букмекерскую лицензию ООО "Твоя беттинговая компания" (ООО ТБК, украинское юрлицо бренда 1ХВЕТ) в марте 2022 года. Лишь после волны возмущения общественности, 26 июля КРАИЛ была вынуждена обратиться в СБУ за проверкой причастности учредителей ООО ТБК к России.

В августе 2022, после того, как петиция о запрете 1xBet в Украине набрала более 25 тысяч голосов, президент Украины Владимир Зеленский лично поручил премьеру Шмигалю проверить работу 1xBet в Украине и решить вопрос с его запретом в стране.

ООО ТБК в сентябре была лишена лицензии, а за месяц КРАИЛ отчитывалась, что по ее требованию были заблокированы 5 сайтов, которые осуществляли деятельность под брендом 1хbet.

Однако, несмотря на постоянные призывы ввести санкции против украинского юрлица российского букмекера и "отцов-основателей 1xBet, КРАИЛ долгое время не делала представления этих лиц в санкционные списки.