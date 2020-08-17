Кабмин ограничил посещение Умани хасидами во время предстоящего празднования Рош ха-Шана

В прошлом году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош га-Шана) в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.

Кабинет министров Украины поддержал решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что «ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места». По его словам, такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

«Мы с уважением относимся к национальным традициям разных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания коронавирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на заседании правительства и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности ведомство достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит все технические меры для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Празднование Рош ха-Шана в Умани: что известно

​​​​​ 14 июля по результатам межведомственного совещания в МИД городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что готов заблокировать въезды в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана. Он сказал, что в связи с пандемией в этом году паломничество хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана не состоится.

МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

11 августа министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в этом году ожидается паломничество в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов для празднования Рош ха-Шана.

17 августа Цебрий готов заблокировать въезды в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тыс. паломников. В этом году Рош ха-Шан начнется 18 сентября.

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Автор: Леся Лещенко