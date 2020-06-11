Родственники украинских политзаключенных и пленных пикетировали Офис президента (фоторепортаж)

Участники акции "Свободу украинским пленным" заявили о бездеятельности власти в вопросе освобождения пленников из российских тюрем и тюрем в оккупированном Крыму. Они заявили, что неоднократно обращались в Офис президента, но получали "отписки" Министерства юстиции.

Родственники украинских политических заключенных и пленных пикетировали Офис президента с требованием возобновить усилия по освобождению пленников из российских тюрем и тюрем в оккупированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, около десяти матерей, жен и других близких родственников украинских политзаключенных и военнопленных пришли к Офису президента на акцию "Свободу украинским пленным".

Читайте такжеЕрмак объяснил, почему процесс обмена удерживаемых лиц затормозился

В руках участники акции держали фото свои близких, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах и в тюрьмах в оккупированном Крыму. Они требуют возобновить деятельность рабочей группы при Офисе президента по вопросам поддержки пленных, пленных без установленного места пребывания и без вести пропавших, политзаключенных, гражданских заложников.

Также родственники политзаключенных и пленных просят президента провести встречу с ними.

Кроме того, участники акции призывают начать работу постоянной комиссии при Кабинете министров в соответствии с требованиями закона о статусе без вести пропавших и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о социальной и правовой поддержке пленных, политзаключенных, заложников.

Читайте такжеГлава МИД Германии напомнил Лаврову, что Россия должна выполнять Минские соглашения

Как сообщила корреспонденту УНИАН тетя политзаключенного Александра Шумкова Людмила Шумкова, по разным оценкам в России и Крыму незаконно удерживают от 94 до 115 украинских политзаключенных. Первая цифра - это данные общественных организаций, вторая - Офиса омбудсмена.

Также, по ее словам, если вопросом обмена военнопленных еще как-то занимаются во время переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы, то политзаключенные, то есть граждане Украины, которые были арестованы и находятся в заключении в оккупированном Крыму и России, вообще находятся вне всякого переговорного процесса.

Шумкова также отметила, что родственники политзаключенных неоднократно обращались в Офис президента, однако получали «отписки» Министерства юстиции.

Читайте такжеВ Крыму четырем крымским татарам вручили предостережения о "недопустимости экстремистской деятельности"

"Рабочая группа якобы существует, но она не работает. Нам вообще не известно, что происходит с переговорами, у нас нет коммуникации с Офисом президента уже длительное время. Мы хотим услышать от президента, что происходит, чтобы вернуть наших родных домой. Мы обращались с письмами в Офис президента, но там их перенаправляют в Минюст, или в МИД, или в Офис омбудсмена. А они вообще не отвечают. Только Минюст пишет «отписки» о том, что процесс передачи и отбывания наказания заключенными происходит в соответствии с конвенцией", - сказала Шумкова.

Она обратила внимание, что из российских тюрем освобождают только тех политзаключенных, которые имели международную медийную поддержку, или тех, кто отбыл срок заключения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram