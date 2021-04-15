"Минер" отделался условным приговором, но будет вынужден оплатить судебные издержки и работу спасателей.

Дзержинский районный суд Кривого Рога вынес приговор местному жителю, который ранее сообщил о якобы взрывчатке в квартире родителей президента Владимира Зеленского.

Как пишет ТСН со ссылкой на Реестр судебных решений, мужчина отделался условным сроком в четыре года.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины, назначив определенное соглашением наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Читайте такжеСуд избрал меру пресечения активисту, задержанному за битьё стекла в Офисе президента

"На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в 2 (два) года, если он в течение указанного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности", - говорится в тексте решения суда.

Осужденный также должен уплатить около 4 тысяч гривень судебных издержек и более 65 тысяч гривен в пользу 3-го государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС в качестве материального ущерба.

Что этому предшествовало

Злоумышленник сообщил о заминировании квартиры в Металлургическом районе города вечером 15 февраля. Его установили и задержали после проверки за считанные часы. Будучи в состоянии опьянения, 59-летний безработный мужчина сообщил о ложном заминировании.

Полиции "минер" заявил, что намерен взорвать жилье родителей президента Зеленского, так как недоволен размером своей пенсии. Она составляет 2 тысячи гривень. После задержания он сообщил, что минировать квартиру не собирался, а звонил в полицию из-за обиды на президента. Жаловался, что не может пообщаться с Зеленским лично.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован