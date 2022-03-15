Зарегистрировать новорожденного придется офлайн.

В Украине временно недоступна онлайн-услуга "єМалятко", поэтому гражданам, которые стали родителями, предлагают другой путь для регистрации новорожденного ребенка.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Дії".

"Услуга "єМалятко" онлайн временно недоступна. Это связано с тем, что некоторые государственные реестры были отключены из соображений безопасности. Однако рождение малыша можно зарегистрировать офлайн", - говорится в сообщении.

Как зарегистрировать ребенка

Зарегистрировать дочку или сына офлайн можно в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС/ЗАГС). Они сейчас работают в штатном режиме везде, кроме городов и районов, где ведутся активные боевые действия.

В какой ЗАГС идти

Вы можете зарегистрировать ребенка в любом отделе, который работает. Независимо от места рождения ребенка и места жительства родителей.

К примеру, сейчас в Киеве работают Оболонский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Деснянский и Печерский отделы. Обращаться можно в любое время с 09:00 до 15:00.

Какие документы надо для регистрации рождения

Необходимо показать бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/а.

Что делать, если ребенок родился за границей

Если ребенок родился за границей, оформлять свидетельство можно либо там, либо ожидать стабилизации ситуации в Украине, чтобы зарегистрировать рождение на родине. Однако в этом случае понадобится перевод свидетельства апостилем.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине отменили плату за регистрацию рождения, брака и смерти.

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