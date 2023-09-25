Российская компания заявляла себя владельцем прав на музыкальные произведения на территории Украины большого количества артистов.

Согласно решению суда, теперь из Украины прекратится отток роялти и платежей за авторские права в Россию. Верховный Суд признал недействительной сделку с российским правообладателем ООО "ОЛЛ Мюзик Паблишинг", с которой взаимодействовало украинское предприятие "Мировая музыка". Соответствующее постановление Верховного суда обнародовано в реестре.

Компания заявляла себя владельцем прав на музыкальные произведения на территории Украины большого количества артистов (в частности музыкальный каталог Kobalt Music).

Украинская радиостанция "Хит FM" остановила попытку этих двух предприятий взимать средства с отечественных радиовещателей в пользу российской компании. Такое решение сделало невозможным опосредованное вымывание средств на спонсирование войны России против Украины.

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Еще одна радиостанция Мелодия FM тоже подала подобный иск. Подобное дело будет рассмотрено Верховным судом уже 27 сентября. Директор радиостанции Татьяна Фролова выразила надежду, что и в случае с мелодией FM суд "примет единственно верное и справедливое решение в пользу украинской радиостанции". По ее словам, нельзя "позволять косвенно российским компаниям выводить средства из Украины".

Разрыв юридических отношений с РФ

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ГБР, и взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

Как говорится в сообщении Государственного бюро расследований, компания "Аэрок" владеет двумя газобетонными заводами в Украине в Обухове и Березани Киевской области. В мае прошлого года ГБР установило, что украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову.

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