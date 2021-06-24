ВНО по истории Украины не сдали почти 20% участников.

Основная сессия ВНО 2021 года уже завершилась. Теперь выпускникам осталось ждать результатов экзаменов. 17 июня стали известны пороговые баллы для тестов по иностранным языкам, физике и математике. 24 июня Центр оценивания качества образования определил пороговые баллы для экзаменов по украинскому языку, истории, биологии и географии.

Какие пороговые установила комиссия

Украинский язык - 17 баллов;

украинский язык и литература - 27 баллов;

история Украины - 27 баллов;

биология - 22 балла;

география - 24 балла.

Для лиц, которые получали среднее образование не на славянском языке или языке коренных народов, установлено адаптивный порог по украинскому языку 10 баллов, по украинскому языку и литературе - 19.

Когда будут объявлены результаты ВНО

Результаты экзаменов по украинскому языку, истории и биологии каждого участника появятся в личных кабинетах выпускников 25 июня. Результаты с географии будут размещены 26 июня.

Сколько участников не сдали ВНО

В Центре оценивания качества образования назвали количество участников, которые не смогли набрать минимальное количество баллов для сдачи ВНО:

по украинскому языку - 7,45%;

по украинскому языку и литературе - 7,96%;

по истории Украины - 18%;

по биологии - 2,34%;

по географии - 5,38%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова