Основная сессия ВНО 2021 года уже завершилась. Теперь выпускникам осталось ждать результатов экзаменов. 17 июня стали известны пороговые баллы для тестов по иностранным языкам, физике и математике. 24 июня Центр оценивания качества образования определил пороговые баллы для экзаменов по украинскому языку, истории, биологии и географии.
Какие пороговые установила комиссия
- Украинский язык - 17 баллов;
- украинский язык и литература - 27 баллов;
- история Украины - 27 баллов;
- биология - 22 балла;
- география - 24 балла.
Для лиц, которые получали среднее образование не на славянском языке или языке коренных народов, установлено адаптивный порог по украинскому языку 10 баллов, по украинскому языку и литературе - 19.
Когда будут объявлены результаты ВНО
Результаты экзаменов по украинскому языку, истории и биологии каждого участника появятся в личных кабинетах выпускников 25 июня. Результаты с географии будут размещены 26 июня.
Сколько участников не сдали ВНО
В Центре оценивания качества образования назвали количество участников, которые не смогли набрать минимальное количество баллов для сдачи ВНО:
- по украинскому языку - 7,45%;
- по украинскому языку и литературе - 7,96%;
- по истории Украины - 18%;
- по биологии - 2,34%;
- по географии - 5,38%.
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