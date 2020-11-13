Нападавший заявил, что "голос" в голове заставлял его убить 15 человек.

Жительница Кривого Рога Юлия Костецкая потеряла семью в кровавой резне 7 ноября. Ее 66-летний муж и 31-летний сын стали жертвой жестокого нападения маньяка на улице.

Читайте также"Тетрадь смерти": в сети показали записи убийцы из Кривого Рога (фото)Об этом она рассказала изданию «Факты».

Отмечается, что злоумышленник напал на них неожиданно, первым дважды ударил ножом младшего мужчину, увидев это, отец пытался заступиться за сына, но получил множественные ножевые ранения. Оба мужчины погибли на месте.

«В воскресенье, 8 ноября, мы собирались ехать с мужем и сыном в Винницкую область. В субботу говорю им: «Ребята, надо что-то в дорогу купить... Давайте сходим в магазин». Сын сказал: «Мама, ты иди вперед, а мы тебя догоним». Я пошла в магазин, хожу-хожу, а ребят моих нет. «Вот гады, - думаю, - приду домой, я вам дам». Все купила, возвращаюсь и вдруг телефонный звонок: «Вы знаете Костецкого Николая Антоновича?» - «Знаю...» - «Вашего мужа убили...», - рассказала женщина.

Женщина расспросила, где это произошло и побежала на место преступления, там, увидев окровавленного мужчину, она начала кричать: «Коля, вставай!» Затем потеряла сознание, а очнулась, когда ее начали бить по щекам.

«Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить? Хочу спросить у него: «За что? Я вымаливала это дитя у Бога целых восемь лет... А ты его убил!» - добавила она.

По словам женщины у них с мужем долго не было детей, поэтому они решили усыновить брошенного родителями мальчика.

Резня в Кривом Роге: что произошло

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших – 8-летний ребенок.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По информации МВД, нападавший рассказал, что убить людей ему приказал «голос».

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Автор: УНИАН