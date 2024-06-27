Новая опция появилась в приложении 18 июня.

Украинцы на сегодня сгенерировали уже более 1 миллиона военно-учетных документов в Резерв+.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства Екатерину Черногоренко. Обращается внимание, что возможность получить цифровой военно-учетный документ в приложении Резерв+ появилась 18 июня. То есть за неделю этой функцией воспользовались более миллиона украинцев.

Черногоренко в очередной раз подчеркнула, что цифровая версия учетного документа имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Также она отметила, что таким образом военно-учетный документ будет всегда под рукой. Например, он понадобится для проверки работниками ТЦК или на блокпостах. Или если необходимо изменить место жительства в ЦНАПе.

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Обновление данных

Как сообщал УНИАН, с 25 июня военнообязанные, которые уточняют учетные данные не через Резерв+, а через Центр предоставления админуслуг, также могут получить военно-учетный документ с QR-кодом.

По данным Министерства цифровой трансформации, в ЦНАПе уточнение военно-учетных данных и получение такого документа в среднем длится до 15 минут.

Как известно, в Резерв+ уже также отображается бронирование от мобилизации. Чтобы получить статус, нужно обновить документ в приложении, пояснили в Минобороны.

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