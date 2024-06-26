Приложение не нивелирует обязанность прийти в ТЦК и СП, подчеркнула эксперт.

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторым военнообязанным ну поможет приложение "Резерв+" и нужно будет идти в территориальные центры комплектования и соцподдержки.

"Резерв+" не нивелирует обязанность прийти в ТЦК и СП, поделилась информацией адвокат Виолетта Монастырская во время общения с "РБК-Украина". Эксперт подчеркнула, что только через ТЦК можно, в частности, получить направление на военно-врачебную комиссию, право на отсрочку или на бронирование, а также встать на воинский учет.

Собеседница добавила, что через приложение военнообязанные онлайн могут исправить свои данные. "Исправить данные онлайн также могут военнообязанные, чьи данные не найдены в системе. Для этого необходимо заполнить заявку, которая поступает в реестр "Оберіг" для исправления данных", - объяснила Монастырская.

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В Украине 18 мая начал работать закон о мобилизации, согласно которому до 16 июля все военнообязанные должны обносить свои учетные данные. Обновить сведения о себе можно через "Резерв+", ТЦК и центры предоставления административных услуг. По состоянию на конец июня свои военно-учетные персональные данные обновили 2 миллиона 370 тысяч граждан украинского государства. Большинство украинцев сделали это с помощью приложения "Резерв+".

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко говорила, что скоро в этом приложении появятся новые функции, в том числе онлайн-рекрутинг и электронное направление на прохождение ВВК.

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