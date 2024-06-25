Документ действителен один год с момента формирования.

С сегодняшнего дня украинцы после уточнения учетных данных в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом - по нему будут проверять действительность документа.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации. "Уточнение военно-учетных данных и получение документа с QR-кодом в ЦПАУ в среднем длится до 15 минут", - сказано в сообщении.

В Минцифры отмечают, что это можно сделать бесплатно, без очередей и посещения территориальных центров комплектования.

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В сообщении сказано, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о заявителе.

"Военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦПАУ предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их. Администратор вносит данные в электронную систему. Информация автоматически подтягивается в Оберег и заявитель получает военно-учетный документ с QR-кодом", - отмечает Минцифры. По QR-коду будут проверять действительность документа.

По желанию администратор пришлет PDF-файл сформированного военно-учетного документа на электронную почту или сразу распечатает его. Он имеет такую же юридическую силу, как и документ в электронной форме, поэтому каждый может выбрать вариант, который удобнее.

"Если ранее получали выписку с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦНАП и получить новый с QR-кодом. Документ действителен 1 год с момента формирования", - сказано в сообщении.

Военно-учетный документ содержит данные:

персональные данные заявителя;

отдельный номер записи в ЕГРПВР;

сведения ВЛК;

воинское звание и военную специальность;

сведения о воинском учете и тому подобное.

Работа мобильного приложения "Резерв+"

18 июня заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что в мобильном приложении "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ. Она отметила, что электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+.

Кроме того, в приложении для военнообязанных украинцев также доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией. Разработчики отметили, что отныне с собой можно не носить бумажный военный билет или приписное свидетельство.

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