Возможно, вскоре мужчину признают еще и самым старшим скалолазом в мире.

Кибернетик и экономист Юрий Василенко в 80 лет установил рекорд Украины и претендует на мировой.

Читайте такжеРекорд: 12-летний американец собрал дома ядерный реактор (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина покорил искусственную горку высокого уровня сложности.

«На один из самых сложных маршрутов с нависшими выступлениями ветеран спорта полез со страховкой. За две с половиной минуты по зацепкам вскарабкался на высоту четвертого этажа и стал рекордсменом Украины», – отмечается в сюжете.

Сегодня эти результаты будут подавать в Книгу рекордов Гиннеса. Поэтому, возможно, вскоре украинца признают еще и самым старым скалолазом в мире.

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Автор: УНИАН