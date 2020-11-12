Кибернетик и экономист Юрий Василенко в 80 лет установил рекорд Украины и претендует на мировой.
Читайте такжеРекорд: 12-летний американец собрал дома ядерный реактор (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчина покорил искусственную горку высокого уровня сложности.
«На один из самых сложных маршрутов с нависшими выступлениями ветеран спорта полез со страховкой. За две с половиной минуты по зацепкам вскарабкался на высоту четвертого этажа и стал рекордсменом Украины», – отмечается в сюжете.
Сегодня эти результаты будут подавать в Книгу рекордов Гиннеса. Поэтому, возможно, вскоре украинца признают еще и самым старым скалолазом в мире.
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