Реестр е-деклараций находится под риском из-за ареста имущества IT-компании "Алтаюр" - СМИ

Реестр электронных деклараций находится под риском, поскольку данные реестра хранятся на серверах, которые были арестованы судом, чтобы не возвращать их владельцу – айти-компании «Алтаюр».

Об этом идет речь в расследовании программы «Гроші» от 1 июня.

«Все собранные декларации могут вообще исчезнуть, ведь серверы арестованы как доказательство в уголовном деле, а сам Новиков под следствием ГБР за злоупотребление полномочиями. Если окажется, что серверы арестованы незаконно, их придется вернуть», - говорится в сюжете.

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, которое ответственно за работу реестра деклараций, с 2017 года арендовало оборудование для хранения данных в айти-компании «Алтаюр». В конце 2019 года договор об аренде не был продлен, однако агентство отказалось возвращать оборудования его законному владельцу. «Было предложение подарить оборудование или мы будем открывать на вас дела. У нас заблокировали работу компании, хотя у нас нет статуса в деле, по которому НАБУ провели обыски и арестовали наши серверы», - говорит владелец «Алтаюр» Андрей Мартыненко.

Сейчас оборудование айти-компании НАЗК передал в аренду государственному предприятию «Украинские специальные системы». То есть, НАПК уплачивает другой государственной структуре плату за аренду оборудования компании, которым вообще не имело права распоряжаться. По этому поводу в ГБР открыто уголовное производство по ч. 2 ст 364 – превышение полномочий служебным положением из корыстных побуждений, что повлекло тяжкие последствия.

«НАБУ по заявлению Новикова возбудило дело против неназванных бывших сотрудников НАПК», - говорится в сюжете.

По словам адвоката компании «Алтаюр» Виталия Власюка, дело в НАБУ относительно аренды серверов построено на основе внутреннего аудита НАПК, который ему как представителю «Алтаюра» предоставлен не был. При этом в официальных заявлениях НАПК допущено манипуляции цифрами – балансовая стоимость оборудования приравнена к реальной полной стоимости. «Все это дело строится на результатах какого-то мифического внутреннего аудита», - говорит адвокат.

Сейчас в НАПК должен быть сформирован новый состав Общественного совета, который, по словам Виталия Власюка, должен задействовать инструменты общественного контроля за деятельностью Нацагентства.

Как известно, 1 июня завершился срок подачи электронных деклараций для должностных лиц государственной власти и местного самоуправления.

19 мая «Алтаюр» выступила с публичным заявлением об угрозах и давлении со стороны работников НАПК. Компания сообщила об уголовном преследовании по заявлению главы агентства и отрицала любые нарушения законодательства в своих действиях. «Алтаюр» специализируется на телекоммуникационных решениях для бизнеса, сотрудничает с финансовым и государственным сектором. Среди проектов компании – информационная инфраструктура для Государственной службы по вопросам ветеранов и участников АТО.

Компания «Алтаюр» предоставляла свои серверы и оборудование для функционирования реестра с момента его запуска, а также принимала участие в тестовой работе реестра под эгидой ПР ООН.

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