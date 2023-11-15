Рассказываем, можно ли развестись онлайн в Украине и что требует сама процедура развода.

Развестись в Украине в 2023 году можно через ЗАГС или суд, но при этом можно подать заявление на развод онлайн. Рассказываем, как это сделать.

Можно ли развестись через "Дию"

Оформить развод онлайн через "Дию" в Украине возможности нет. Но на портале "Дия" можно получить онлайн-свидетельство о разводе. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как и тот, что выдают в ЗАГСе.

Где подать заявление на развод онлайн - пошаговая инструкция

Заявление на развод можно подать на сайте Электронного суда. Для этого:

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зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации);

зарегистрируйтесь по электронной почте и заходите каждый по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или через "Дию";

подайте заявление и загрузите документы;

оплатите на сайте судебный сбор.

Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решения суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а уведомления о них вы будете получать на электронную почту.

Отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только офлайн.

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