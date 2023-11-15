Развестись в Украине в 2023 году можно через ЗАГС или суд, но при этом можно подать заявление на развод онлайн. Рассказываем, как это сделать.
Можно ли развестись через "Дию"
Оформить развод онлайн через "Дию" в Украине возможности нет. Но на портале "Дия" можно получить онлайн-свидетельство о разводе. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как и тот, что выдают в ЗАГСе.
Где подать заявление на развод онлайн - пошаговая инструкция
Заявление на развод можно подать на сайте Электронного суда. Для этого:
- зайдите на сайт Электронный суд (государственная система электронной идентификации);
- зарегистрируйтесь по электронной почте и заходите каждый по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) или через "Дию";
- подайте заявление и загрузите документы;
- оплатите на сайте судебный сбор.
Если заявление было подано успешно, то через "Электронный суд" можно будет отслеживать, как продвигается дело - решения суда, письма, даты заседаний будут появляться на сайте, а уведомления о них вы будете получать на электронную почту.
Отметим, что участие в судебных заседаниях и получение решения суда могут осуществляться только офлайн.