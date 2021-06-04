В конце каждого месяца чиновник систематически собирал и аккумулировал у себя денежные средства, полученные из функционирования противоправного механизма.

Разоблачена схема незаконного перемещения грузов через государственную границу Украины из Республики Польша. Это делалось под видом пустых транспортных средств с использованием схемы подмены дешевого товара дорогим и дозагрузки партий незадекларированных товаров.

Так перевозились пищевые продукты, брендовая одежда, автозапчасти, разнообразное оборудование, бытовая техника и прочее. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины в Facebook и публикует соответствующие фото.

Читайте такжеВ порту Николаева на корабле с цементом обнаружили рекордную партию контрабанды (фото, видео)Так, в рамках досудебного расследования проведен обыск личного авто одного из начальников таможенного поста Волынской таможни Гостаможслужбы, в ходе которого изъято более 700 тыс. долл. Средства были распределены на определенные суммы с отметкой, для кого они предназначены.

"По предварительным данным следствия, один из начальников таможенного поста организовал противоправный механизм незаконного перемещения грузов в больших объемах без уплаты предусмотренных законодательством обязательных таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце каждого месяца чиновник систематически собирал и аккумулировал у себя денежные средства, полученные из функционирования противоправного механизма.

В апреле 2021 он отстранен от исполнения должностных обязанностей после заседания СНБО относительно лиц, деятельность которых связывают с контрабандой.

"Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые денежные средства и внесены сведения в Единый реестр расследований по факту незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины)", - подытожили в Офисе генпрокурора.

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Автор: Иван Бойко