Следователи бюро одновременно проводят 47 обысков.

Главное следственное управление Государственного бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, 21 февраля 2017 года постановлением правительства был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем. Документ предусматривает ежегодную оплату за эксплуатацию государственного имущества. В частности, в государственный бюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости.

"Однако в 2017 году тогдашние чиновники Минэнергоугля в сговоре с обл-, горгазами заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом. За три года в результате указанных действий государству нанесен ущерб на сумму 1,488 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 июня 2021 следователи ГБР одновременно проводят 47 обысков на территории Украины, в том числе в Министерстве энергетики Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), у 37 операторов газораспределительных систем и по месту жительства бывших чиновников министерства.

"Досудебное расследование продолжается, проверяются на причастность к совершению преступления должностные лица Минэнергоугля и руководители операторов газораспределительных систем и их конечные бенефициарные владельцы. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляется Офисом Генерального прокурора, оперативное сопровождение - Главным оперативным управлением ГБР", - сказано в сообщении.

Закон «О рынке природного газа»

19 октября 2017 года тогдашний профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что облгазы заключили с Министерством энергетики и угольной промышленности договоры аренды государственных газораспределительных сетей (ГРС) и уже осуществили первые выплаты за пользование этими активами.

Закон «О рынке природного газа», который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году и вступил в силу с 1 октября прошлого года.

Согласно этому документу, ГРС должны быть взяты в аренду компаниями-операторами, а не использоваться на условиях договоров ответственного ведения. Отмечается, что эти договоры были введены постановлением Кабмина №770 от 20 августа 2012 года, которое уже отменено.

По информации народных депутатов, которые выступили инициаторами принятия законопроекта о переходе к аренде ГРС и установлении платы за аренду, возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы составят более 700 млн грн.

21 февраля этого года Кабмин утвердил проект типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Минэнергоугля провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.

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Автор: Игорь Орел