В Киеве возле посольства Беларуси активисты снова жгли фаеры (фото)
В Киеве у здания посольства Беларуси на улице Коцюбинского активисты снова жгли фаеры.
Как передает корреспондент УНИАН, около 20 представителей правозащитного объединения "Синдикат" и другие активисты проводят акцию солидарности с жертвами политических репрессий и полицейского произвола в Беларуси.
В частности, участники акции выкрикивают лозунги "Стоп полицейскому террору" и "Жыве Беларусь".
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Активисты держат белорусские национальные бело-красно-белые флаги и поочередно выступают с мегафоном. Среди выступающих есть лица, которые себя называют политическими беженцами из Беларуси.
Участники собрания требуют от президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить произвол в отношении митингующих в Беларуси и пытки задержанных граждан.
Акция проходит мирно, без провокаций. Правоохранительные органы наблюдают за соблюдением порядка.
Аналогичные акции у посольства в поддержку белорусского народа происходили 10 и 13 августа.
Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.
- В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.
- Сегодня ЦИК Беларуси официально подтвердила победу Александра Лукашенко на выборах 9 августа.
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