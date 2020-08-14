В Киеве возле посольства Беларуси активисты снова жгли фаеры (фото)

Участники акции требуют от президента Беларуси Лукашенко прекратить произвол против митингующих в Беларуси.

В Киеве у здания посольства Беларуси на улице Коцюбинского активисты снова жгли фаеры.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 представителей правозащитного объединения "Синдикат" и другие активисты проводят акцию солидарности с жертвами политических репрессий и полицейского произвола в Беларуси.

В частности, участники акции выкрикивают лозунги "Стоп полицейскому террору" и "Жыве Беларусь".

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Активисты держат белорусские национальные бело-красно-белые флаги и поочередно выступают с мегафоном. Среди выступающих есть лица, которые себя называют политическими беженцами из Беларуси.

Участники собрания требуют от президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить произвол в отношении митингующих в Беларуси и пытки задержанных граждан.

Акция проходит мирно, без провокаций. Правоохранительные органы наблюдают за соблюдением порядка.

Аналогичные акции у посольства в поддержку белорусского народа происходили 10 и 13 августа.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями. В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

Сегодня ЦИК Беларуси официально подтвердила победу Александра Лукашенко на выборах 9 августа.

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Автор: Виталий Саенко