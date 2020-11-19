На месте прорыва работают ремонтные бригады.

Большая авария на водопроводе в Днепре - половина города может остаться без воды.

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Прорвало трубу более метра в диаметре, поставляющую воду правобережной части города.

Коммунальщики уже предупредили о возможном отключении воды. Некоторые абоненты жалуются на пониженный напор, на отдельных улицах воды нет.

Сейчас вода все еще стекает в Днепр, но к загрязнению окружающей среды это не приведет, успокаивают коммунальщики. Обещают: на отопление жилых домов это также не повлияет.

На месте прорыва работают ремонтные бригады. К вечеру коммунальщики обещают полное восстановление водоснабжения правобережной части Днепра.

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Автор: УНИАН