Большая авария на водопроводе в Днепре - половина города может остаться без воды.
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Прорвало трубу более метра в диаметре, поставляющую воду правобережной части города.
Коммунальщики уже предупредили о возможном отключении воды. Некоторые абоненты жалуются на пониженный напор, на отдельных улицах воды нет.
Сейчас вода все еще стекает в Днепр, но к загрязнению окружающей среды это не приведет, успокаивают коммунальщики. Обещают: на отопление жилых домов это также не повлияет.
На месте прорыва работают ремонтные бригады. К вечеру коммунальщики обещают полное восстановление водоснабжения правобережной части Днепра.
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