Фонтан из-под земли: в Черновцах произошел прорыв на магистральном водопроводе
На Буковине произошел прорыв на магистральном водоводе, который обеспечивает водой Черновцы.
Читайте такжеВ Одессе из-за прорыва прекращено водоснабжение в десятках домов, затопило дороги и тротуары Об этом говорится в сюжете ТСН.
«В сети появилось видео, как столб воды высотой в несколько метров бьет вверх посреди поля. Предварительно, разгерметизация трубы произошла из-за перепада напряжения», - говорится в сюжете.
Отмечается, что без воды остались почти все Черновцы, а это 260 тысяч жителей.
Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Однако, когда восстановят водоснабжение, местным не сообщают.
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