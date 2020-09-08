Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

На Буковине произошел прорыв на магистральном водоводе, который обеспечивает водой Черновцы.

Читайте такжеВ Одессе из-за прорыва прекращено водоснабжение в десятках домов, затопило дороги и тротуары Об этом говорится в сюжете ТСН.

«В сети появилось видео, как столб воды высотой в несколько метров бьет вверх посреди поля. Предварительно, разгерметизация трубы произошла из-за перепада напряжения», - говорится в сюжете.

Отмечается, что без воды остались почти все Черновцы, а это 260 тысяч жителей.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Однако, когда восстановят водоснабжение, местным не сообщают.

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Автор: Катерина Шварц