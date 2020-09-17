Услуги ботов предоставлялись в интересах третьих лиц с целью инспирации социальных конфликтов, распространения ложной информации о политических конкурентах заказчиков, подстрекательства к протестам и др.

Правоохранители заблокировали деятельность межрегиональной сети «ботоферм».

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Читайте такжеВ Украине разоблачили сеть ботоферм, которой руководили из России

Как отмечается, правоохранители установили, что на территории Киева и Запорожской области развернута сеть «ботоферм» мощностью примерно в 3,5 тыс. ботов. Ее организаторы с помощью соответствующего телекоммуникационного оборудования и специализированного программного обеспечения руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались SIM-карты иностранных операторов связи.

Указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц с целью инспирации социальных конфликтов, распространения ложной информации о политических конкурентах заказчиков, подстрекательства к протестам и др.

В рамках уголовного производства проведены обыски по адресам расположения специального оборудования, во время которых изъято оборудование, более 6 тыс. сим-карт и другие вещественные доказательства.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности «ботоферм».

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая