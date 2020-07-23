Президент Швейцарии выпила кофе во дворе столичной многоэтажки (видео)
02:58, 23 июля 2020Общество
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Симонетта Соммаруга с понедельника находится в Украине с визитом.
Президент Швейцарии осуществила необычный визит / скриншот видео
Президент Швейцарской республики Симонетта Соммаруга, которая уже два дня находится с визитом в Киеве, побывала во дворе столичной многоэтажки, где выпила кофе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Утром она побывала на Андреевском спуске, а потом поехала во двор обычной "панельки", жители которой открыли кофейню на месте свалки. Помещение они сдают в аренду, а полученные средства направляют на развитие окружающей территории.
Подробнее смотрите в сюжете.
Президент Швейцарии пришла на кофе до одного из киевских ОСМД
Как сообщал УНИАН, президент Швейцарии прибыла в Украину вечером 20 июля. Визит продлится до четверга.
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