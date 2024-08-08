Журналисты показали роскошную жизнь сотрудника Офиса генпрокурора Романа Егжова.

Украинский прокурор, сотрудник Офиса генпрокурора Украины Роман Егжов имеет в собственности элитное авто и недвижимость, костюм от итальянского бренда и туфли из кожи крокодила. На роскошную жизнь прокурора обратил внимание проект "Хапуга.ua".

"Янукович-стайл"

Пристрастие Егжова к модной одежде прокомментировал фешн-эксперт, исполнительный директор FashionHub UA Вадим Медведев.

"Это не костюм от массовых брендов. Эти штаны очень Янукович-стайл. Я считаю, что это либо дорогой костюм, и он сделан так, чтобы он сидел под фигуру, либо это костюм на заказ и еще он более дорогой", - считает Медведев.

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Проанализировал дорогой наряд украинского прокурора, он делает вывод, что реальная стоимость костюма может достигать десятков тысяч долларов - в зависимости от бренда, тогда как стартовать она может от 2500-3000 евро. Также он обратил внимание на туфли из крокодильей кожи.

"Это классическая, традиционная, очень олдскульная модель, которая существовала со времен Януковича. Но я бы сказал, что это такой олдскул, что я надеялся, что никогда в жизни этого не увижу", - говорит Медведев.

В декларации прокурора Егжова много других вещей роскоши, но вот премиальной одежды модник почему-то не указал. В ответ на вопрос журналистов о прокурорском гардеробе, Егжов сказал:

"Один у меня есть костюм, я на выпускном не был. Костюм итальянский, но маленький. Я в него не влезаю. Все остальные костюмы я покупаю на складах. Ботинки подарила мне мама, когда вернулась из Тайланда. И это не совсем крокодил, а больше подделка."

Недвижимость прокурора

На мать официально оформлена квартира, где живет Роман Егжов, а также автомобиль, на котором он ездил. Вообще до недавнего времени Егжов якобы отдавал маме все свои сэкономленные деньги. Судя по декларации, в 2015 году он заработал чуть больше 81 тысячи гривен, но занял 20 тыс. долларов. По его словам - это наследство покойного отца, которое он передал маме. Эти средства до сих пор обозначены в декларации как одолженные и не возвращенные.

Судя по декларации, накоплений у Егжова нет никаких, но в 2019-м он занял маме еще почти 929 тысяч гривен. И это как будто было еще одно наследство - доход от продажи квартиры, который прокурор полностью передал матери. Хотя в то время у чиновника нет никаких накоплений или депозитов, он все "одалживает" матери. Но через несколько лет он декларирует новую квартиру на почти 70 квадратов в премиальном ЖК "Новопечерская башня". И это - жемчужина в его декларации. Эксперт-оценщик Юрий Новосел считает, что речь о квартире премиум-сегмента:

"Экономной недвижимости там нет. Это действительно премиум-сегмент. Там очень недешевое содержание дома, придомовой территории, всего-всего. Это охрана и так далее. Это существенная ежемесячная абонплата. Поэтому туда, чтобы кого-то не пускают, скажем так"

На сегодня квартира здесь с похожими параметрами стоит примерно 8 миллионов гривен. В декларации у Егжова - всего лишь 2.

"Если посмотреть в долларовом эквиваленте, то цена приобретенной квартиры на тот момент была 73 тысячи долларов. То есть сейчас она на рынке стоит, с учетом того, что рынок просел, она стоит 115-120. То есть вообще цены совсем не соизмеримы. То есть просматривается занижение цены где-то на 40-50-60%. Это мы еще рассматриваем, что она была приобретена без отделки. Если она была приобретена с отделкой, то там цена вообще в 2,5-3 раза выше", - говорит Новосел.

Поскольку прокурорская квартира официально "мамина", журналисты обратились к ней. Живет госпожа Лариса за Киевом в доме - вот она.

Происхождение денег она объясняет наследством. И здесь слова Ларисы Егжовой и сына отличаются. Мать говорит, что наследство - это квартира, которая была оформлена на нее и ее мужа. Муж умер, поэтому квартира осталась на госпожу Ларису. Она продала старую квартиру и на эти средства приобрела новую, на себя, где сейчас живет сын. Егжов же утверждает, что квартира - это общее наследство. После продажи половину получил он, а половину - его мать, которой он и занял свою долю - это те самые почти 929 тысяч гривен.

"Та квартира в равных долях принадлежала мне и маме. Она была продана, половину денег получила мама, половину денег получил я. И я свои деньги одолжил маме, и она потратила те деньги одолженные у меня от продажи половины квартиры на покупку, как инвестор договора, квартиры в "Новопечерской башне", - заявлял Егжов.

Возможно кто-то просто оговорился, а возможно запутался в непростой схеме. Они пытаются убедить, что двухкомнатная квартира из этого дома на 53,5 квадрата была продана, и за эти же деньги госпожа Егжова смогла себе позволить квартиру на почти 68 квадратов в этом элитном ЖК премиум сегмента.

Хотя в собственность она попала за несколько дней до нового 2022 года, но приобретена она была по инвестиционному договору 2019 года - этим прокурор и пытается объяснить такую разницу в цене даже показывает документы купли-продажи.

Как семье прокурора удалось по дешевке купить квартиру

Документы изучают трое разных экспертов по недвижимости - все приходят к одному и тому же выводу - рыночная стоимость не соответствовала цене, заявленной в декларации. А вот схем, по которым Егжов или его мать могли занизить цену - много.

Первая - махинации с данными фонда Государственного имущества.

"По поводу документов можно сказать, что она была придумана путем заключения договора купли-продажи. Соответственно, определение стоимости и уплату всех налогов должно было происходить на основании законодательства Украины о купле-продаже. То есть, фактически, стоимость должна была определяться на основе базы фонда Госимущества Украины. Каким образом она определена именно такой в 2 миллиона гривен? Мне, честно говоря, кажется довольно подозрительным", - говорит Юрий Новоселов.

Второй способ занижения стоимости - просто договориться с застройщиком, чтобы он указал заниженную цену. То есть по документам везде проходит одна цена, а реально заплатили больше.

"Субъект договорился, потому что имеет связи с девелопером или представителями девелопера, чтобы указать не рыночную стоимость в оценке имущества в договоре купли-продажи для того, чтобы скрыть ее настоящую цену и таким образом упростить себе жизнь в декларации", - говорит обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

И есть еще один вероятный сценарий - квартиру реально продали по заниженной стоимости - при прокурорском содействии компании, и это уже чистая коррупция и использование служебного положения.

То есть цена дешевле рыночной минимум на 20% - но это как минимум.

"Это усредненная цена квадрата. А по факту, если говорить о 68 квадратных метрах в лоте, который расположен в средних этажах - это так называемые ликвидные квартиры на ликвидных этажах. Соответственно, заявление на стоимость в декларации не соответствует рыночной", - говорит Виктория Берещак.

И не стоит забывать, что это оценка квартиры без ремонта - с голыми стенами. Цена ремонта - это еще в среднем 51 тысяча долларов.

Накажут ли прокурора?

Насколько же на самом деле наремонтировал и намебровал ценитель крокодиловой обуви и "пшонка-стайла" Егжов - увидеть журналистам, к сожалению, не удалось. В гости, чтобы расставить все точки над i, прокурор их не пригласил.

Впрочем, вероятно служащему таки придется показать имущество и объяснить его происхождение.

"В данном случае можно говорить о нарушении получения подарков, потому что фактически это административная ответственность, предусмотренная кодексом об административных нарушениях, потому что фактически разница он мог получить по заниженной стоимости или его семья, эту квартиру или имущество, и фактически это возможно получение незаконного подарка", - говорит заместитель председателя Общественного совета при НАПК, председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Впрочем, получение подарка – это лишь одна из многих коррупционных лазейок, которые используют нечистые на руку госслужащие, пытаясь скрыть свое незаконное обогащение.

Проект Хапуга.ua говорит, что этим материалом обращается в Национальное агентство предотвращения коррупции с просьбой проверить происхождение состояния прокурора Егжова.

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