Уполномоченным назначен Павел Козырев.

Правительство назначило Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кадровый блок. Назначено: Козырева Павла Генриховича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – Уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

При этом правительство уволило Козырева с должности просто заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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