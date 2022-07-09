Правительство назначило Павла Козырева заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кадровый блок. Назначено: Козырева Павла Генриховича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – Уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.
При этом правительство уволило Козырева с должности просто заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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