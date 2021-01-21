По разным данным, госпитализированы от 5 до 11 человек.

В Харькове 22 января объявлен траур в связи с гибелью 15 человек при пожаре в доме престарелых.

Как сообщается на официальном сайте Харьковского горсовета, соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"В связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам, 22 января объявлено днем траура в городе Харькове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день будут приспущены государственные флаги и флаги Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых произошел пожар на втором этаже. Сообщалось, что в результате пожара погибли 15 и пострадали от 5 до 11 человек. Всего в доме проживали 33 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам создать государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева для выяснения причин пожара в доме престарелых в Харькове.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту пожара прокуратура начала производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Также ГБР начало уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля состояния противопожарной безопасности в доме.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома.

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Автор: Инна Андалицкая