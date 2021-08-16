Мошенникам достаточно лишь телефонного звонка, чтобы попросить человека перечислить деньги.

Государственная казначейская служба предупреждает украинцев о новом виде мошенничества.

Об этом говорится на официальном сайте Госказначейства.

Так, псевдоработники ведомства звонят гражданам и обещают выплату материальной компенсации за ранее приобретенные некачественные медпрепараты.

Однако для получения такой компенсации человек должен заплатить "судебный сбор" по якобы выигранному судебному делу против производителя этих некачественных медицинских препаратов.

"Обращаем внимание, что должностные лица Казначейства не звонят физическим лицам по осуществлению ими тех или иных перечислений денежных средств - это не входит в компетенцию работников Казначейства", - сообщает Госказначейство.

Отмечается, что в случае таких телефонных звонков необходимо обращаться в правоохранительные органы.

"Казначейство предостерегает граждан от перечисления собственных средств на основании телефонных звонков и предложений и советует обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Что такое казначейство

Казначейство - это специальный государственный орган, ведающий кассовым исполнением государственного бюджета, организующий взимание налогов, сборов и пошлин, доходов от реализации государственных займов, а также финансирование предусмотренных государственным бюджетом расходов.

Автор: Богдан Слуцкий