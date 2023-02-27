Он погиб в ДТП еще в июле 2015 года.

Погибшему в ДТП в 2015 году львовскому певцу Владиславу Левицкому прислали повестку. Об этом в своем Facebook сообщила Марьяна Волошин и опубликовала фото повестки, которую выдал Шевченковский территориальный центр комплектования и соцподдержки.

"И мертвым, и живым, и нерожденным... Интересно, чем члены Шевченковского РЦК и СП занимаются на работе, вместе со своим и. о. руководителя? Согласно закону о мобилизации, в центр комплектации вызывают человека, который погиб почти восемь лет назад", - написала Волошин.

30-летний Василий Левицкий погиб в ДТП в июле 2015 года. В 2010 и 2011 годах он становился финалистом Нацотбора на Евровидение.

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Во Львовском областном центре комплектования и соцподдержки отреагировали на инцидент. Там отметили, что повестки выписывали по спискам, который предоставили в Шевченковской районной администрации, сообщает Zaxid.net.

"Шевченковская райадминистрация не сообщила нам, что этот человек умер", – пояснил начальник Львовского областного центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

В Шевченковском РТЦК и СП отметили, что информацию о смерти Левицкого не получали.

Что может быть за неявку в военкомат после медкомиссии - уголовная ответственность

Если проигнорировать повестку-призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, человеку грозит серьезное наказание, грозит уголовная ответственность. В соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

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