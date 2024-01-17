Суд отказался отменить решение по спецразрешению "Укрнефтебурения" / фото unb.ua

16 января Шестой апелляционный административный суд отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе акционерного общества "Украинские энергетические машины" на определение Киевского окружного административного суда от 09 августа 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 28 ноября 2023 года по делу по иску частного акционерного общества "Добывающая компания "Укрнефтебурение" к государственной службе геологии и недр Украины, третьи лица - Кабинет министров Украины, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины о признании противоправными действий, обязательства совершить действия.

Об этом стало известно из текста постановления суда, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Постановление вступило в законную силу с момента его подписания судьями и может быть обжаловано в течение тридцати дней путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный суд", - говорится в документе.

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Отметим, это была последняя надежда Укрнафты и АРМА отменить решение по спецразрешению "Укрнефтебурения". Теперь АРМА должна расторгнуть договор управления.

Фото Постановление суда по ''Укрнефтебурению'' 17 января 2024
Фото Постановление суда по ''Укрнефтебурению'' 17 января 2024
Фото Постановление суда по ''Укрнефтебурению'' 17 января 2024

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что компания "Укрнефтебурение" ("УНБ"), которая была отчуждена у бизнесмена Игоря Коломойского и передана в управление "Укрнафте", прекращает добычу на Сахалинском месторождении.

Об этом шла речь в приказе временно исполняющего обязанности председателя правления компании Олега Мальчика. Документ опубликовал народный депутат, представитель парламентского энергокомитета Алексей Кучеренко на странице в Facebook.

"С 1 декабря "Укрнефтебурение" прекращает разработку Сахалинского месторождения в Харьковской области. Причина остановки добычи - решение Шестого апелляционного административного суда об аннулировании спецразрешения для "Укрнефтебурения"", - говорилось в сообщении.

Справка. "Укрнефтебурение" была второй по объемам добычи газа среди частных компаний. Главной ценностью "Укрнефтебурения" было спецразрешение на разработку Сахалинского месторождения в Харьковской области с одними из крупнейших в стране разведанными запасами в 15 млрд кубометров.

По оценке Forbes, стоимость "Укрнефтебурения" около $500 млн, доля Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в 25% - около $125 млн. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine, акционером которой также был Коломойский. Остальная часть компании принадлежала Павлу Фуксу и Виталию Хомутыннику.

7 апреля 2023-го Печерский суд наложил арест на корпоративные права газодобывающей компании "Укрнефтебурение", а через пять дней их уже передали АРМА.

В конце января антимонопольный комитет разрешил передачу "Укрнефтебурения" в управление государственной "Укрнафте".