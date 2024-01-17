Теперь АРМА должна расторгнуть договор управления.

16 января Шестой апелляционный административный суд отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе акционерного общества "Украинские энергетические машины" на определение Киевского окружного административного суда от 09 августа 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 28 ноября 2023 года по делу по иску частного акционерного общества "Добывающая компания "Укрнефтебурение" к государственной службе геологии и недр Украины, третьи лица - Кабинет министров Украины, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины о признании противоправными действий, обязательства совершить действия.

Об этом стало известно из текста постановления суда, которое есть в распоряжении УНИАН.

"Постановление вступило в законную силу с момента его подписания судьями и может быть обжаловано в течение тридцати дней путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный суд", - говорится в документе.

Видео дня

Отметим, это была последняя надежда Укрнафты и АРМА отменить решение по спецразрешению "Укрнефтебурения". Теперь АРМА должна расторгнуть договор управления.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что компания "Укрнефтебурение" ("УНБ"), которая была отчуждена у бизнесмена Игоря Коломойского и передана в управление "Укрнафте", прекращает добычу на Сахалинском месторождении.

Об этом шла речь в приказе временно исполняющего обязанности председателя правления компании Олега Мальчика. Документ опубликовал народный депутат, представитель парламентского энергокомитета Алексей Кучеренко на странице в Facebook.

"С 1 декабря "Укрнефтебурение" прекращает разработку Сахалинского месторождения в Харьковской области. Причина остановки добычи - решение Шестого апелляционного административного суда об аннулировании спецразрешения для "Укрнефтебурения"", - говорилось в сообщении.

Справка. "Укрнефтебурение" была второй по объемам добычи газа среди частных компаний. Главной ценностью "Укрнефтебурения" было спецразрешение на разработку Сахалинского месторождения в Харьковской области с одними из крупнейших в стране разведанными запасами в 15 млрд кубометров.

По оценке Forbes, стоимость "Укрнефтебурения" около $500 млн, доля Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в 25% - около $125 млн. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine, акционером которой также был Коломойский. Остальная часть компании принадлежала Павлу Фуксу и Виталию Хомутыннику.

7 апреля 2023-го Печерский суд наложил арест на корпоративные права газодобывающей компании "Укрнефтебурение", а через пять дней их уже передали АРМА.

В конце января антимонопольный комитет разрешил передачу "Укрнефтебурения" в управление государственной "Укрнафте".