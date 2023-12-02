Остановка "УНБ" означает нехватку почти 1 млрд кубометров газа в год в газовом балансе Украины, предупредил нардеп.

Компания "Укрнефтебурение" ("УНБ"), которая была отчуждена у бизнесмена Игоря Коломойского и передана в управление "Укрнафте", прекращает добычу на Сахалинском месторождении.

Об этом свидетельствует приказ временно исполняющего обязанности полномочия председателя правления компании Олега Мальчика. Документ опубликовал народный депутат, представитель парламентского энергокомитета Алексей Кучеренко на странице в Facebook.

"Укрнефтебурение" с 1 декабря прекращает разработку Сахалинского месторождения в Харьковской области. Причина остановки добычи - решение Шестого апелляционного административного суда об аннулировании спецразрешения для "Укрнефтебурения".

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Остановка "УНБ" означает нехватку почти 1 млрд кубометров газа в год в газовом балансе Украины, написал Кучеренко.

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"Укрнефтебурение" была второй по объемам добычи газа среди частных компаний. Главной ценностью "Укрнефтебурения" было спецразрешение на разработку Сахалинского месторождения в Харьковской области с одними из крупнейших в стране разведанными запасами в 15 млрд кубометров.

По оценке Forbes, стоимость "Укрнефтебурения" около $500 млн, доля "Привата" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в 25% - около $125 млн. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine, акционером которой также был Коломойский. Остальная часть компании принадлежала Павлу Фуксу и Виталию Хомутыннику.

7 апреля 2023-го Печерский суд наложил арест на корпоративные права газодобывающей компании "Укрнефтебурение", а через пять дней их уже передали АРМА.

В конце января антимонопольный комитет разрешил передачу "Укрнефтебурения" в управление государственной "Укрнафте".