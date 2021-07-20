Из перехода на проспект Палладина, который в понедельник затопило, откачали еще не всю воду.

На входе в посадочные платформы станции метро "Академгородок" в Киеве образовались длинные очереди пассажиров.

Видео очевидцев появилось в Telegram Киев Оперативный.

Авторы сообщения пишут о неработающих турникетах и пропуске через одну дверь.

В то же время, по словам очевидцев, утром 20 июля на станции работали два входа. С перехода на проспект Палладина, который в понедельник затопило, откачали еще не всю воду, поэтому с южной стороны до вестибюля попасть было невозможно.

Пассажиры пошли на северную сторону, и из-за толпы вход на станцию ограничили. Охранники информировали граждан о работе двух вестибюлей, однако пассажиры отказались заходить со стороны Novus.

19 июля мощный ливень в Киеве подтопил кассовые залы станций метро "Академгородок" и "Берестейская". Затопленными оказались и некоторые проспекты и улицы, например, по проспекту Победы останавливали движение транспорта.

Всего за полчаса непогоды в Киеве выпала недельная норма осадков.

Во вторник, 20 июля, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью столбики термометров покажут +18°, а днем воздух прогреется до +27°.

Ветер несколько раз в течение дня изменит свое направление, его скорость составит 0,6-1,8 м / с.

Атмосферное давление понижено: 743-744 миллиметра ртутного столба.

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Автор: Иван Бойко