На станции метро "Академгородок" в Киеве, где 16 лет не работают эскалаторы, установят лифты для инвалидов

Эскалаторы на станции "Академгородок" не работают с момента открытия в 2003 году из-за несоответствия требованиям действующих нормативно-правовых актов.

На столичной станции метрополитена "Академгородок" планируют установить пассажирские лифты вместо неработающих уже шестнадцать лет эскалаторов.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", пишет "112.ua".

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Так, изготовленные и смонтированные ПАО "НПП "Большевик" на станции метро "Академгородок" четыре комплекта экспериментальных эскалаторов в 2003 году не были приняты в эксплуатацию в связи с тем, что их конструкция не соответствовала требованиям действующих нормативно-правовых актов.

"Поскольку выявленные недоработки и дефекты могли создавать угрозу для пассажиров и не были устранены заводом-производителем, КП "Киевский метрополитен" обратилось в хозяйственный суд Киева с иском к ОАО "НПП "Большевик" об освобождении 2-го и 6-го выходов станции метро "Академгородок" Святошинско-Броварской (линии метрополитена) от 4 комплектов эскалаторов тоннельных ЕТХ-5,2, принадлежащих ответчику, путем проведения ответчиком демонтажа вышеуказанных комплектов эскалаторов", - рассказали в метрополитене.

Только 1 апреля 2014 года решением хозяйственного суда г. Киева по данному делу удовлетворены исковые требования КП "Киевский метрополитен" к ОАО "НПП "Большевик" в полном объеме.

Однако ОАО "НПП "Большевик" до сих пор не выполнило решение хозяйственного суда г. Киева и не осуществило демонтаж четырех комплектов эскалаторов 2-го и 6-го выходов на станции метро "Академгородок".

ОАО "НПП "Большевик" является владельцем этих эскалаторов, поэтому КП "Киевский метрополитен" не может провести демонтаж указанных эскалаторов.

В свою очередь КП "Киевский метрополитен" совместно с ГП ПИ "Укрметротоннельпроект" согласовали проект по приспособлению станции "Академгородок" для самостоятельного перемещения лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В настоящее время планируется установка 4 лифтов.

Всеукраинским общественным объединением "Национальная ассамблея инвалидов Украины" поддержано принятое предприятием решение по установке лифтов на станции "Академгородок". 6 марта 2019 года на заседании секции по вопросам строительства и архитектуры Научно-технического совета Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины было принято упомянутое решение.

Окончательное решение в части оснащения станции "Академгородок" лифтами будет принято после получения официального согласования Минрегионстроя.