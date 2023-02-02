СМИ пишут, что у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривень, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

В распоряжении СМИ оказалось видео изъятия крупной суммы наличных во время обысков у экс-замминистра обороны Александра Миронюка. В его диване, как утверждает издание УП, которому правоохранители передали соответствующую запись, нашли почти миллион долларов.

Источники "Украинской правды" утверждают, что опубликованные кадры - августовские, они из квартиры Миронюка. И на них попал именно момент изъятия средств во время проведения следственных действий.

На видео можно увидеть, вероятно, следователя, который изымает из боковой ниши дивана или кровати пачки денег. Куча купюр впечатляет.

Видео дня

Дело Миронюка: что известно

В августе во время обысков по делу о мошенничестве на закупках у Минобороны у экс-замминистра Миронюка изъяли огромную сумму. До увольнения он занимался департаментом закупок.

Во время обысков у Миронюка нашли 17 млн 78 тыс. грн, 400 тыс. 100 долл. и 100 тыс. 380 евро. Но экс-чиновник предоставил суду документ, что деньги - не его, ему их якобы одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш. Поэтому суд постановил вернуть Миронюку средства.

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