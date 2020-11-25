Полицейские приехали вовремя, парень не успел себе навредить.

На Буковине оператор линии 102 спасла юношу от самоубийства.

Читайте также11-летняя девочка голыми руками спасла застрявшую в камнях акулу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Парень позвонил в полицию и сообщил, что собирается покончить с собой из-за конфликта с родителями.

Оператор начала успокаивать парня. В то же время расспросив адрес, направила туда полицию и медиков. Пока копы ехали, женщина разговаривала с юношей.

Полицейские приехали вовремя, парень не успел себе навредить. С его родителями провели профилактическую беседу. Уже позже он позвонил на 102 и извинился.

По словам оператора, за два года в полиции она уже в шестой раз спасает жизнь.

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Автор: УНИАН