Женщина раскаивается в том, что встречала военных с красным флагом.

Бабушка, встречавшая военных с советским флагом, из которой российская пропаганда сделала символ нападения на Украину, раскаивается в своем поступке.

С ней пообщались работники Центра стратегических коммуникаций.

После того как украинские защитники эвакуировали ее в безопасное место, женщина делает выводы:

"Не нужны Путину люди, украинцы, ему только земли нужны. Я понимаю того парня, что топтал красный флаг. Они нас защищают, гибнут, а тут я с этим флагом...".

Женщина говорит, что значительное влияние на то, как она понимала ситуацию, имел священник УПЦ Московского патриархата. В частности, она была уверена, что красный флаг - российский.

Ранее Центр стратегических коммуникаций опубликовал в своих соцсетях видео с этой женщиной, где она объясняет свой поступок тем, что хотела добиться того, чтобы оккупанты не уничтожали ее населенный пункт.

"Дело, конечно, паршивое, что Россия пошла так, очень паршивое. Я не думала, что вот так будет громыхать у нас. Я просто думала, что поздравить россиян, что пришли, чтобы сказать, чтобы ничего больше не громили здесь, а мирно решали вопросы", - говорила она.

Также женщина говорила, что была бы рада, если бы не была теперь знаменитой и не было бы войны. Она говорила, что теперь все считают ее предательницей. А военные убеждали - ее никто так не называет.

Что известно об Анне Ивановне Ивановой - "бабушке с флагом СССР"?

Анна Ивановна Иванова - та самая женщина, что вышла к украинским бойцам после того, как ее село освободили, с советским флагом. Украинские бойцы демонстративно прошлись по символу советских захватчиков, с которым она к ним вышла.

Видео с инцидентом стало вирусным в сети, в частности, благодаря российским пропагандистам, которые транслировали обрезанный ролик с ней, убеждая, что она радостно встречала оккупантов.

Мол, когда женщина узнала, что это - украинские защитники, которые к тому же потоптали флаг, она поступила "героически" - отказалась принять от них продукты.

Сегодня в российских городах появляются памятники, плакаты и граффити, посвященные этой бабушке. А 4 мая такой же памятник оккупанты открыли в украинском Мариуполе при участии главы политического блока администрации президента РФ Сергея Кириенко и секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

На самом же деле украинские военные с пониманием отнеслись к ее возрасту и дали той продуктов в обмен на флаг СССР.

Кроме этого, военный 22 батальона 92 бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Кадет" помог пенсионерке и ее мужу эвакуироваться из своего дома. Сейчас она находится в одной из городских больниц Харькова.

Дом женщины расположен в селе недалеко от Харькова и сегодня разрушен вражеской миной. И это - не первая трагедия в жизни женщины.

Фамилию Иванова она взяла от своего второго мужа, с которым живет до сих пор. С ним у Анны Ивановны было двое сыновей. И две дочери от первого брака. Все ее дети погибли. Одну девочку, как говорит Анна Ивановна, "сожгла" ее свекровь, которая вроде бы положила ее на печь. Сыновей убили где-то по чужим деревням при неизвестных обстоятельствах.

Вас также могут заинтересовать новости: