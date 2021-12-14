Руководство Заводского районного суда Николаева выступило с заявлением, в котором обвинило полицию в попытке оказать давление на судей в связи с резонансными делами, которые они рассматривали, включая дело Николаевского глиноземного завода.

Ночью 7 декабря в Николаеве четверо бойцов полиции особого назначения совершили нападение на сотрудника Нацполиции Владислава Боброва, обвинив его в якобы хранении наркотиков. Бобров был сбит с ног и при падении получил ушиб головы. В заявлении руководства Заводского районного суда действия полицейских расценены как незаконные.

Владислав Бобров является сыном судьи Заводского районного суда Николаева Ирины Бобровой, которая в мае 2021 года вынесла решение о выплате пострадавшим от токсичных отходов производства Николаевского глиноземного завода компенсации.

В сентябре по заявлению руководства НГЗ против Бобровой было заведено уголовное дело. Также производство было открыто против адвокатов общественной организации "Стоп шлам", которые защищают в судах пострадавших от отходов производства НГЗ.

Ранее, в июне, было заведено уголовное дело против членов организации "Стоп шлам", которую НГЗ обвинил в "мошенничестве". Сотрудники Нацполиции осуществляли давление на пострадавших, требуя от них отказаться от участия в иске против НГЗ. По факту незаконных действий полиции ГБР открыла уголовное производство.

Также по заявлению НГЗ Минюст приостановил действие лицензий независимых экспертов, определивших размер морального ущерба пострадавших. Впоследствии это решение Минюста было признано судом незаконным.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить моральный ущерб за вред экологии и здоровью людей, наносимый красным шламом.

Весной были опубликованы результаты судебной инженерно-экологической экспертизы, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которая установила, что в красном шламе есть опасные вещества – соединения хрома, меди, цинка, селена, кадмий, меркурий, мышьяк, свинец. Их наличие может вызвать ядовитое, токсическое и экотоксичное влияние.

Исследование Института судебных экспертиз подтвердило избыточное содержание алюминия, хрома, свинца, бария, стронция и бора в образцах волос лиц, проживающих у шламохранилищ НГЗ. Из-за выбросов красного шлама в районах, прилегающих к шламохранилищам, резко возросла смертность от рака. По количеству смертей от рака в районе шламохранилищ НГЗ за 2011-19 годы стало больше на 38,6%.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. На данный момент дело рассматривается в Апелляционном суде.

Автор: Иван Бойко