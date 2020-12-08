Женское движение "За майбутнє" планирует выйти с этой проблемой на национальный уровень.

Благодаря инициативе Женского движения «За майбутнє» полиция Николаевской области осуществит пересмотр всех дел, касающихся насилия и пыток в отношении женщин.

Читайте такжеЖенское движение "За майбутнє" требует от власти защитить педагогов от коронавирусаОб этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook лидер общественного объединения Ирина Суслова.

По ее словам, для движения поводом обратиться в полицию с этим предложением стала история жительницы Николаевской области Светланы Гезерманс. Она много лет страдала от издевательств и побоев со стороны своего мужа-иностранца и самостоятельно решить эту проблему была не в состоянии.

«Женщина терпела эти издевательства ради их сына. Но даже после развода мужчина преследует ее и требует встреч с сыном, который, к слову был свидетелем всех этих семейных ужасов... По состоянию на сейчас семейному тирану вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье №127 – «пытки», - сообщила лидер Женского движения «За майбутнє».

По словам Ирины Сусловой, дело взял на личный контроль начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Мы с большим внимание отнеслись к обращению женского движения относительно этого производства – и мужчине уже объявлено о подозрении в пытках. Я инициировал проверку всех дел, касающихся преступлений против женщин, в том числе и семейного насилия. Если мы обнаружим какие-то незавершенные расследования или слишком растянутые во времени - они будут немедленно ускорены», – отметил Сергей Шайхет.

В свою очередь Ирина Суслова сообщила, что несмотря на большое количество аналогичных просьб о помощи, поступающих от женщин в адрес общественного объединения, Женское движение будет выходить с этой проблемой на национальный уровень. В частности, вскоре будет инициирована встреча с руководством МВД Украины по этому вопросу.

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Автор: УНИАН