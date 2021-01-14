Большинство будут работать по будням в рабочие часы, однако есть и круглосуточные.

С сегодняшнего дня в Киеве и Одессе заработали пункты обогрева.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Пункты обогрева в Киеве

В столице открыто 32 локации, где можно выпить горячего чая, получить первую медицинскую помощь или даже взять теплую одежду. С 9:00 утра все пункты должны были уже функционировать, но некоторые вовремя не открылись. Пункты обогрева обустроили в зданиях коммунальных предприятий и жилищно-эксплуатационных участков. Большинство будут работать по будням в рабочее время, однако есть и круглосуточные - таких 10 штук, по одному на каждый район. Уже на выходных, по прогнозам, морозы ударят до 20 градусов, тогда пункты обогрева и понадобятся.

Пункты обогрева в Одессе

Как сообщили журналистам в мэрии Одессы, в связи с существенным похолоданием муниципальные структуры Одессы 14 января развернули пункт обогрева недалеко от железнодорожного вокзала – на Куликовом поле.

«На Куликовом поле развернули пункт Приморская райадминистрация города совместно с общественной организацией «Новая жизнь». В свою очередь КП «Одесгорсвет» обеспечило его подключение к электроэнергии, а департамент городского хозяйства – дровами», - сообщили в мэрии.

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Отмечается, что в пункте, который представляет собой большой павильон, каждый желающий сможет согреться и получить теплое питье.

На пол положены деревянные поддоны, установлены столы и скамейки, на стенах – листочки с предупреждениями о необходимости соблюдения санитарных норм и пр.

По словам руководителя «Новой жизни» Федора Герасимова, это временное сооружение может принять одновременно порядка 150 человек. В общей сложности, в нем дежурят порядка 20 волонтеров (меняются посменно), оказывается необходимая доврачебная помощь (перевязка ран и пр.), а также консультация психолога.

Предполагается, что пункт обогрева будет работать круглосуточно, вплоть до нормализации погодных условий.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, завтра Суворовская райадминистрация города совместно с подразделениями ГСЧС развернет еще один пункт обогрева в Суворовском районе города – на пересечении улиц Бочарова и Жолио-Кюри.

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Авторы: Олег Давыгора, Лариса Козовая