Защита обжаловала арест украинского военного, похищенного на админгранице с оккупированным Крымом

8 июня закончился трехдневный срок подачи апелляционной жалобы на изменение меры пресечения.

Защита украинского военнослужащего Евгения Добринского, похищенного во время несения службы на админгранице с Крымом, подала апелляционную жалобу на решение подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя о заключении его под стражу.

Об этом "Крым.Реалии" сообщил адвокат Ислям Велиляев.

По его словам, 8 июня истекает трехдневный срок подачи апелляционной жалобы на изменение меры пресечения.

"Будем надеется, что Верховным судом Крыма будет рассмотрена наша апелляционная жалоба об изменении меры пресечения в отношении Добринского на иную, более мягкую", - сказал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая на админгранице с Крымом был похищен военнослужащий во время несения службы.

ФСБ России обвинила похищенного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего Украины "в незаконном пересечении госграницы".

Российское следствие утверждает, что украинский военнослужащий был задержан в состоянии алкогольного опьянения, когда шел вдоль железной дороги через админграницу. По данным ФСБ, при обыске у него якобы было обнаружено "вещество растительного происхождения, предположительно наркотическое".

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