Выезд на подконтрольную Украине территории заблокирован.

Российские захватчики планируют вывезти в Чувашскую Республику группу детей с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, оккупационная администрация вывозят детей якобы на отдых в РФ. При этом выезд на подконтрольную Украине территорию оккупанты заблокировали - детей используют в качестве заложников, чтобы заставить их родителей также уехать.

"Около 300 детей должны быть вывезены в Чувашскую Республику, но, как известно, россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе, который еще осенью прошлого года ввел на ТОТ международный преступник Путин", - говорится в сообщении.

Видео дня

Похищение детей из Украины: что известно

С начала полномасштабной войны украинцы сообщали, что оккупанты вывозят детей в Россию, не возвращают их родителям, которые "дали разрешение" на отправку "на отдых", а также разлучают родителей с детьми в фильтрационных лагерях.

Впоследствии Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения провела расследование, выяснив, что на территории РФ и в Крыму создала целую сеть лагерей и центров. Там детей пытаются перевоспитать, некоторых из них отдают на усыновление в российские семьи.

Российский диктатор Путин публично признавал, что украинских детей отдают на усыновление. Международный уголовный суд обвиняет его в принудительной депортации детей, на арест Путина выдан ордер.

Вас также могут заинтересовать новости: