Товары военного назначения обнаружили сегодня ночью в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Пограничники задержали партию оптических приборов для танков, которую незаконно ввезли в Украину и пытались вывезти в Беларусь.

Читайте такжеВезла клиентам в РФ: в Харьковской области женщина попалась на контрабанде старинных иконКак сообщается на сайте Госпогранслужбы, товары военного назначения обнаружили сегодня ночью в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

Отмечается, что 12 приборов наблюдения командира танка нашли во время проверки микроавтобуса, которым управлял 41-летний житель Минска.

На основании оценки рисков пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства.

Выяснилось, что оптику белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под большим количеством разрешенного для перевозки груза.

Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 333 Уголовного кодекса ("нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"). Направлено уведомление для внесения в ЕРДР.

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Автор: Антонина Доломанжи