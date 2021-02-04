Пограничники задержали партию оптических приборов для танков, которую незаконно ввезли в Украину и пытались вывезти в Беларусь.
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Отмечается, что 12 приборов наблюдения командира танка нашли во время проверки микроавтобуса, которым управлял 41-летний житель Минска.
На основании оценки рисков пограничники инициировали углубленную проверку транспортного средства.
Выяснилось, что оптику белорус перевозил в двойном днище багажного отделения под большим количеством разрешенного для перевозки груза.
Сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения.
Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 333 Уголовного кодекса ("нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"). Направлено уведомление для внесения в ЕРДР.
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