После смерти парня его мать пошла служить в воинскую часть "Десна".

Погибший в авиакатастрофе возле Чугуева в Харьковской области 19-летний курсант Богдан Матвийчук за три дня до трагедии в разговоре с родителями по телефону назвал военный самолет Ан-26 «гробом».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что только сейчас родители парня решились обнародовать этот разговор. Они звонили Богдану за три дня до падения самолета, и речь шла именно об учебных полетах:

- Как ты его назвал?

- Гроб.

- А почему гроб?

- Ну, потому что он постоянно ломается. Там ничего не работает из приборов. Там мало что работает… Приборы могут обманывать и не те значения показывать…

После смерти курсанта его мать пошла служить в воинскую часть «Десна», чтобы выполнить желание сына.

Также сообщается, что родители парня уже восемь месяцев не могут добиться статуса члена семьи погибшего военнослужащего.

Авиакатастрофа под Харьковом: что известно

Читайте такжеРасследование авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом завершеноВечером 25 сентября 2020 года в Харьковской области на 530 км трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.

По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Следователи ГБР рассматривали четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 на Харьковщине.

28 октября 2020 года правительственная комиссия среди главных причин катастрофы назвала отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, а также системные нарушение правил выполнения полетов.

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Автор: Катерина Шварц