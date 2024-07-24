Установлено, что мероприятия по устранению попадания воды в тоннель выполнялись без привлечения необходимых специалистов.

По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы, что технической причиной разрушения тоннеля метро в Киеве стала его ненадлежащая эксплуатация.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Киевской городской прокуратуры, она имеет результаты экспертизы, которые опровергают заявления Коммунального предприятия "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями.

В прокуратуре отметили, что проанализировав сведения, изложенные в публикации официального портала Киевского городского совета Киевской городской государственной администрации, сообщают, что в рамках досудебного расследования, которым устанавливаются причины подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская", стороной обвинения был проведен ряд необходимых экспертиз.

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"По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы о том, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация. Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, которые привели к разгерметизации данного тоннеля, не установлено", - отмечается в сообщении.

Также установлено, что мероприятия по устранению попадания воды в тоннель выполнялись в период с марта 2011 года по декабрь 2023 года без привлечения специалистов научно-исследовательских институтов, метростроя, проектных и других организаций или отдельных специалистов, которые бы установили причины повреждений и дали рекомендации по их устранению.

"Информируем, что должностные лица КП "Киевский метрополитен" не предоставляли результатов никаких экспертиз, или других документов, на которых основываются их заявления о некачественных проектных решениях при строительстве тоннеля между станциями метро и якобы выявленные отклонения от проектных решений при строительстве тоннеля, что якобы и привело к подтоплению", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре также обращают внимание на то, что в сообщении КП "Киевский метрополитен" сказано, что "результаты проведенных исследований в настоящее время дооформляются", в то же время в январе 2024 года "в КГГА заявили, что получили первые предварительные выводы от Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения".

"Однако, даже на запросы следствия, должностными лицами КП "Киевский метрополитен" и КГГА указанные выводы не предоставлены в орган досудебного расследования", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро происходит между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" пришлось полностью остановить до завершения работ.

В КГГА заявляли, что восстановительные работы перегонного тоннеля "Демеевская" - "Лыбедская" продолжаются. Восстановить движение поездов по "синей" линии метро планируют до конца лета 2024 года.

23 июля в полиции сообщили, что правоохранительные органы собрали доказательства противоправных действий должностных лиц столичной подземки, которые привели к разгерметизации и трещинам в стенах тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".

Отмечается, в частности, что в течение нескольких лет фигуранты, которые непосредственно отвечают за проведение обследований технического состояния сооружений метрополитена, скрывали факты критического состояния участка метрополитена.

Так, 23 июля на основании полученных в ходе досудебного расследования доказательств исполняющему обязанности начальника и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий коммунального предприятия было сообщено о подозрении. Им инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

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