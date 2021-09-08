В центре захваченного города теперь нет баннера, на котором написано "Наш выбор – Россия!".

В центре захваченного боевиками "ДНР" Донецка во вторник, 7 сентября, со здания сняли огромный потрепанный пророссийский баннер и начали вешать другой – новый.

Баннеры заменили на здании общежития №8 Донецкого национального технического университета, сообщает novosti.dn.ua.

На здании с апреля 2019 года висел баннер, на котором было написано: "Наш выбор – Россия!". Теперь вместо него висит баннер с такой надписью: "Мы – русский Донбасс!".

"…Вечером (7 сентября – Ред.) на фасад общежития начался монтаж нового баннер с надписью "Мы – русский Донбасс!". К утру 8 сентября работы были завершены…", – говорится в материале.

В Донецке 8 сентября отмечают День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков в 1943 году. Скорее всего, из-за этого боевики решили заменить баннеры.

Напомним, боевики захватили часть Донбасса в 2014 году и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержала Россия. Российские войска вторглись на Донбасс.

РФ утверждает, что не пошла на агрессию против Украины. Россия не признает себя стороной конфликта. Российские власти настаивают, что являются "посредниками".

Псевдовласти "ДНР" и "ЛНР" утверждали, что видят квазигосударства в составе РФ.

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что власти России вряд ли пойдут на формальное присоединение "ДНР" и "ЛНР", поскольку после такого шага не сможет называть себя "посредником" в конфликте.

Автор: Екатерина Присяжнюк