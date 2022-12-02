Стартовал новогодний проект SOCAR совместно с благотворительной платформой dobro.ua и фондом "Дети Героев". В рамках инициативы будут собираться средства на подарки детям, потерявшим своих родителей.

Стать волшебником и осуществить новогодние желания украинских детей очень просто – достаточно на АЗК SOCAR приобрести специальную открытку с изображением детских рисунков. Ее можно оставить себе на память, а можно написать теплые новогодние пожелания ребенку и положить ее в ящик. SOCAR гарантированно доставит ваше приветствие адресату. Присоединиться к проекту также могут пользователи приложения Level, внеся благотворительный взнос с помощью мобильного приложения или на платформе dobro.ua.

"Да, нам никогда не удастся вернуть детям самых родных людей… Но в наших силах подарить детям рождественское настроение и передать заветный подарок от Святого Николая. Мы очень благодарны нашим партнерам за возможность воплотить в жизнь новогоднюю сказку для маленьких украинцев", – отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

"Украинцы должны помнить о каждом, кто защищает Украину. Эти люди – настоящие герои современности, а дети героев теперь нуждаются в тепле и поддержке, которыми их одаривали родители. Станьте поддержкой для малышей", – говорит Ирина Гуцал, директор dobro.ua.

"К сожалению, сейчас многие дети оказались лишены родительской опеки. Поэтому в это сложное время мы хотим стать для наших подопечных волшебников в День Святого Николая, даря свое тепло и заботу", – отметила Анна Хоменко, руководитель направления оказания помощи БФ "Дети Героев".

20 гривен от стоимости каждой открытки и средства, собранные через приложение Level, будут направлены на приобретение подарков. Каждый из детей получит персональный подарок – именно тот, который ребенок загадал и нарисовал.