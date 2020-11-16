В ОЕОУ располагают данными о трёх преступлениях, которые случились в течение последних нескольких месяцев.

В Одесской области группа лиц регулярно совершает нападения и пытает пожилых представителей еврейской общины.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины, которая получила информацию от председателя Одесской региональной ассоциаии евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей Романа Шварцмана.

В ОЕОУ располагают данными о трёх преступлениях, которые случились в течение последних нескольких месяцев.

В селе Фонтанка неизвестные ворвались в дом к пожилой паре, привязали их к стульям и пытали, требуя деньги. В селе Великодолинское бандиты пытали одинокую женщину, а в самой Одессе спустились с крыши 9-этажного дома, чтобы через окно пробраться в квартиру пожилой пары на 5 этаже.

В ОЕОУ отметили, что избиения пожилых евреев также заканчиваются смертями. На данный момент известно о двух погибших, одному из которых преступники отбили почки.

Все пострадавшие являются получателями выплат от Claims Conference, организации, которая отстаивает интересы евреев и ведёт переговоры о компенсациях с немецким правительством.

По мнению Романа Шварцмана, нападавшие могут иметь сообщников, которые давали информацию о том, кто и когда получал выплаты.

ОЕОУ заявила, что обратится в ГУНП Одесской области с запросом о предоставлении информации по уже открытым уголовным делам.

Также в организации призвали сообщать о подобных случаях на Еврейскую горячую линию «910» по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).

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Автор: УНИАН